Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, örgütlerin kökü kazınıyor. Darbe üstüne darbe yiyen PKK'ya bir kötü haber de Hakkari'den geldi. Şanlı Türk askeri, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

EREN OPERASYONLARI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul-2 Operasyonu" başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Merkeze bağlı Oğul köyü Kokurdanlı mevkisinde, mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda, sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, bu silaha ait 23 milimetrelik 2 bin mühimmat, 12,7 milimetrelik 3 bin uçaksavar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 5 bin AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 RPG-7 antitank mühimmatı, 23 RPG-7 sevk fişeği, 3 uyku tulumu, 2 dörtlü yemek ocağı, büyük ve küçük dolu tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kırmızı bültenle aranıyordu: PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin mağarasında silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.