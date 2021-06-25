Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

“Gençleri kazanacak, merhamete çağıran özenli bir dil, kalbi ve zihni temizler” diyen Serpil Balat “Uzun vadede, şiddetle en köklü mücadele eğitim. Özellikle dijital dünyanın ve sosyal medyanın, gençlere, evlilik kurumuna ve toplumsal yapıya etkisi acilen araştırılmalı. Aile Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet bu mecralarda gündem oluşturarak olumlu mesajlar vermeli. Kuşatıcı kamu spotları ile kısa filmlerle barış ve güven toplumunu hedeflemeli, şiddete hayır kesin bir dille ifade edilmeli. Ayrıca evden uzaklaştırılan erkek öfke kontrolü eğitimi almalı. Cezaevine girmiş olanlar ciddi bir rehabilitasyona tabi tutulmalı” önerisinde bulundu.

Nafaka süresi evlilik süresini geçmeyecek “Kadın çalışamayacak durumdaysa süresiz nafaka alabilecek. Nafakanın üst sınırı hâkim takdirine bırakılacak”

DETAYLI ANALİZ ŞART

Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Songül Ertem de şunları önerdi: İlk koruma kararı çıkarıldığında ve sonrasında hem failin hem de mağdurun detaylı analizi çıkarılmalı. Bu veriler sonrası alınacak tedbirler daha kolay belirlenir. Davalarda iyi hâl indirimi uygulaması kaldırılmalı. Nafaka da şiddeti artıran başka bir etken. Borç ilişkisi devlet ile nafaka yükümlüsü arasında olmalı. Kadın da karara bağlanmış nafakayı devletten almalı.

Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk dairesi, eşine ‘Salak mısın, sen erkek misin, bana karışamazsın’ diyen kadını ağır kusurlu buldu. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hüküm edilemeyeceğine dikkat çeken yüksek mahkeme; bu yöndeki Aile Mahkemesi kararını bozdu.

Av. Özkan Yıldırım: Evliliklerin ilk 5 yılındaki boşanmalarda nafaka bağlanmamalı Evliliklerin ilk senesinde gerçekleşen boşanmalarda taraflara nafaka bağlanmaması gerektiğini söyleyen İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, boşanma davalarına kadınların haklılığının karine olarak kabul edilerek başlandığını ifade ederek, “Kötü niyetli inansalar bu durumu istismar ediyor. Nafakayı geçim kaynağı haline getirip ünlü birinden boşanarak büyük nafakalar alan kadınları rol model gösteren bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu insanlara özenen bir güruh var” dedi.

Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor mu? Süresiz nafaka mağdurları dertli. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Onları ümitlendiren açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, "Nafaka süresinin minimum 2 ya da 3 yıl olması tartışılabilir" dedi.