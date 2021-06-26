Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde açıklanacak olan eylem planında, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, sosyal hizmet müdahalesinin mağdura hızlı şekilde ulaştırılması ve etkin koordinasyonun sağlanabilmesi için kurumlar arası veri entegrasyon çalışmaları tamamlanarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ortak veri tabanı oluşturulacak. Mücadeleye erkeklerin katılımının sağlanmasının da hedeflendiği eylem planında, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması için yeni projeler hazırlanacak. Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan, Risk Analiz Modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak. Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın bilinilirliği artırılacak. Mağdurun ekonomik açıdan güçlenmesi için gerekli adımlar atılacak. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve kadın konukevlerinin kapasiteleri artırılacak. Boşanma süreci danışmanlığı daha etkin uygulanacak.

AİLEMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Öte yandan, önceki gün 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' konulu istişare toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şiddetle mücadele kararlılıkla devam edecek. Aksini bekleyenler hüsrana uğrayacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili eleştirilere de cevap veren Erdoğan’ın “Ailemiz çok önemli. Ailemizi kadından, kadını ailemizden ayrı tutamayız. İstanbul Sözleşmesi’nden aileyle ilgili bazı kaygılarımız olmasından dolayı ayrıldık” dediği belirtildi.

81 İl Müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 İl Müdürlüğüne “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu iç genelge gönderdi. Genelgeye göre, nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek.

Kadına şiddet her yerde! Hamile karısını sokak ortasında dövdü Bağcılar'da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.