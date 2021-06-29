Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi.
Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
29.06.2021 - 07:01 | Son Güncelleme: 29.06.2021 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'dan alınan bilgiye göre Elazığ'ın Maden ilçesinde saat 06.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi.
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794830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794830.aspx
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