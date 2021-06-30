Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından önemli satır başları:

'50 MİLYON DOZ AŞIYA ULAŞTIK'

Ülkemiz salgın günlerinden çıkıyor. Aşılanma programımız planlı ve her bir vatandaşımıza en konforlu şekilde aşıyı ulaştırmak üzere tam bir seferberlik haliyle ilerliyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz. Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak milletçe salgından o derece erken kurtulmuş olacağız. Koronavirüs bir MrNa virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyede koruyucu. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor.

'3. DOZ AŞININ FAYDALI OLACAĞINI KARARLAŞTIRDIK'

Bugünkü toplantıda 3. doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmede bulunuldu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı olabilirler. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3. doz olarak yaptırabilirsiniz. Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler.

İşveren çalışanına aşı dayatması yapamayacak Aşı zorunluluğu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Asena İlayda Ateş, "İşverenin işçiye aşı dayatması mümkün değil. Yasalar kapsamında böyle bir düzenleme olmadıkça işverenin çalışanına aşı zorunluluğu getirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz’’ dedi.

2. DOZ AŞIDA RANDEVU SÜRESİ DÜŞTÜ

Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur

Dünyada uygulanan aşı dozu sayısı 3 milyar 40 milyonu aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 3 milyar 40 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 49 milyon 416 bin 330 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.