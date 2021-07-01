Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Ulusal Eylem Planı Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" diyen Erdoğan, "Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor" dedi.

5 ANA HEDEF, 28 STRATEJİ VE 227 FAALİYETTEN OLUŞUYOR

"Yeni eylem planı ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi daha da güçlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eylem planının 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluştuğunu ve 2021-2025 yıllarını kapsadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik" dedi.

Erdoğan, şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlanacağını açıkladı.