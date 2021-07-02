Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, 18 Temmuz 2018'de kaldırıldı. Ardından 31 Temmuz 2018'de Resmî Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Böylelikle terör örgütleriyle bir bağı olan memurların kamu görevinden ihraç edileceği hüküm altına alındı. Toplu işlenen suçlarda gözaltı süresi 12 güne kadar çıkarıldı, terör ile irtibatlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum tayin edilmesine dair düzenlemeler yer aldı. Söz konusu 3 düzenlemenin uygulanacağı süre 31 Temmuz’da bitecek. Bu kapsamda, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında oluşturulan heyetin yürüttüğü torba kanun çalışmaları ile bu düzenlemelerin süresinin 1 yıl ile 3 yıl arasında uzatılması bekleniyor. AK Parti’nin, düzenlemeyi, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı değerlendirmelerini aldıktan sonra Meclis gündemine getireceği belirtiliyor. Düzenlemenin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünden önce uzatılması planlanıyor.

"FETÖ SORUŞTURMALARI BİTMEDİ"

AK Parti kurmayları, bu konuda şöyle diyor: FETÖ soruşturmaları hâlâ devam ediyor. Toparlanması gereken işler var. Bu sürenin bitmesine 1 ay kaldı. İhtiyaç duyulan bir konu... Daha önceden devam eden, yeni gelen, biriken ve bir ay içerisinde toparlanması mümkün olmayan binlerce dosya var. ‘Bitti’ denildiği zaman bu sefer kamu güvenliği yönünden eksiklik söz konusu olacak. Süreç dinamik olduğu için bir yerde kestiğinizde iş yarım kalacak. 1 yıl mı 3 yıl mı olma konusunda müzakere edilecek. Görüşmeler neticesinde netleşecek.

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