Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale'de tesis edilecek "Keskin OSB DM-Keskin Giriş DM Enerji Nakil Hattı", Ankara'da tesis edilecek "İmrendi DM-Kınık DM ENH Kınık DM-Aşağıada DM ENH Aşağıada DM-Çeltikçi DM Enerji Nakil Hattı" ile "Bala Çıkışı KÖK – Tol KÖK Enerji Nakil Hattı", Mersin'de tesis edilecek "7M0059 Cinköy Fideri Yeni Enerji Nakil Hattı", "9M5121 Sarıkavak - İbrahimli Enerji Nakil Hattı", "9M3074 Fındıkpınarı-Tepeköy Enerji Nakil Hattı" ve "9M5137 Arıkuyusu-Zeyne Enerji Nakil Hattı", Kastamonu'da tesis edilecek "Bayıralan KÖK - Deresökü Enerji Nakil Hattı", Çankırı'da tesis edilecek "Korgun DM-Ilgaz DM Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesindeki Antik Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım İşinin yapımı amacıyla ada ve parsel numaraları belirlenen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'inci maddesince uygun görüldü.