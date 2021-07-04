Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Bugün İstanbul’un fethinin müjdecisi Beykoz’umuzdayız. Beykoz’umun güzelliklerine güzellik katabilmek, vatandaşların mülkiyet ve imar problemlerini çözebilmek adına istişarelerde bulunduk. Beykoz’umuzu daha güzel, daha yeşil yapacak adımları her birlikte atacağız” dedi.

"26. GÜNÜ GERİDE BIRAKTIK"

Müsilaja ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Marmara’da 22 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede 26. günümüzü geride bıraktık. Müsilajla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber çalışmaları yürütüyoruz. Marmara Denizi’miz 26 gün öncesinden daha iyi olduğunu gözle görür hale geldik. Bugün itibariyle 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve 10 bin 500 metreküp müsilajın toplanarak bertarafını sağlamış olduk. Yine 7 ilde ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi. 140 tesise yaklaşık 180 milyon lira idari para cezası uygulandı” dedi.

"DERİN SULARDA MÜSİLAJ YOK"

Kurum, “Bilim gemimizle birlikte Marmara Denizi’nden numuneler topladık. 1200 metre derinliğe kadar bu örneklerimizi alıyoruz ve müsilajın denizin ilk 30 metresinde yoğunlaştığını ve derin sularda olmadığını tespit ettik. Derin sularda oksijen azalmasına ilişkin herhangi bir emare tespit edilmedi. Yine müsilajın İzmit Körfezi’nin batı bölgelerinde daha az olduğunu belirledik. Marmara Denizi’nde etkili olan noktasal kirliliğin giderilmesi amacıyla geçen hafta genelge yayınladık. Bütün Marmara’daki kirleticilerin yılsonuna kadar Bakanlığımızın 7/24 online izleyebileceği şekliyle sürekli ölçüm cihazları takma zorunluluğunu getirdik. Bu şekilde denetimlerimizi sürekli anbean yapabileceğiz” diye konuştu. Bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Kurum, mevcut atık su arıtma tesislerin kapasitelerinin artırılması konusunda çalışmaların da sürdüğünü, müsilaj temizlik çalışmalarına balıkçıların da dahil edildiğini söyledi.

Marmara'dan 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 10 bin 434 metreküp deniz salyası temizlendi.

"MARMARA'MIZI ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Kurum, “Eylem planımız 3 senelik bir eylem planı. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki 1 buçuk 2 yıl içerisinde bu takvimle birlikte adımlarımızı atacağız ve Marmara’mızı eski haline getireceğimizi düşünüyorum. Bilim insanlarımız da bu noktada olumlu görüşler veriyor. Amacımız 2 sene içerisinde Marmara’mızı eski haline getirmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerek maddi gerek teknik noktada gereken tüm destekleri vermektedir. Biz de Bakanlık olarak Belediyelerimizle birlikte beraberlik ruhu içerisinde bu süreci yürütüyoruz. Marmara’yı en kısa zamanda eski haline getireceğiz” dedi.

Marmara'da 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi.