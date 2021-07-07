Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının Adana ve Kahramanmaraş’ta FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde (SAMEDER) faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişiyi tespit etti.

5 kişi Adana’da 1 kişi de Kahramanmaraş’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

FETÖ’nün 66 mahrem sorumlusuna gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor.