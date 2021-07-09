Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayii alanında önde gelen çözümlere imza atan 2 şirket birlikte insansız deniz araçları geliştiriyor. Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak. SEFİNE Tersanesinde düzenlenen törenle Otonom ve Sürü Yetenekli Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı’nın blok birleştirme faaliyetlerine başlandı. Aynı törende Otonom ve Sürü Yetenekli İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı’nın da sac kesimi gerçekleştirildi.

SAATTE 74 KM

Her iki araç da 40 knotu (saatte 74 kilometre) aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak. Geliştirilen otonom insansız deniz aracı, aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek, su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek, iletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekât yapabilecek. Araç, otonomi yazılımıyla üzerindeki sensörlerden algıladıklarına göre adaptif seyir yapabilecek ve deniz trafik kurallarına göre otonom ilerleyebilecek. Su üstü harbi kabiliyetinin kazandırılması için ROKETSAN’ın taktik füze sistemi ve ASELSAN’ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak. Her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya kara yoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebilecek.

Millî savaş uçağını ASELSAN donatacak Türk Savunma Sanayii’nin lider şirketi ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği teknolojilerle Millî Muharip Uçağını (MMU) donatacak.

