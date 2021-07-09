Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği'' kapsamında yapılan çalışmalarla İstanbul kıyılarındaki müsilajın etkisini kaybettiği gözlendi.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
İstanbul'da, Caddebostan, Fenerbahçe, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilde müsilaj tabakalarına rastlanmadı. Anadolu Yakası'nda müsilaj oluşması durumunda temizlik çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.
Marmara'nın güneyinde müsilaj yoğunluğu azaldı Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale kıyılarının, yaklaşık 4 haftadır yoğun bir şekilde etkili olan müsilajdan temizlik çalışmaları ile arındırılmasıyla vatandaşlar balık tuttu, denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Marmara'dan 10 bin 434 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 10 bin 434 metreküp deniz salyası temizlendi.