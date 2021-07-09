Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştı. Son dakika haberine göre Merkez üssü Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.54'te Eruh ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver köyünde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, civar yerleşimlerden Eruh’tan ve Siirt’ten şu ana karar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye topraklarının neredeyse tamamı fay hatları üzerinde bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; geçtiğimiz yıl ülkemizde, 33 bin 824 yer sarsıntısı kaydedildi. 2020'de gerçekleşen, büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısının ise 322 olduğu öğrenildi. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinde biri olan deprem için alınacak tedbirlerin hayati önemi bulunuyor.