Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.

2018'DE DE SALDIRMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren A.T.D. (28) isimli şahıs, olay yerinde gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın, HDP ilçe binasına ticari taksiyle geldiği, 2018 yılında de aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve “mala zarar verme” suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesi'nde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

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