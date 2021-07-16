Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Güvenlik birimleri, FETÖ’nün kamu kurumlarına hangi stratejilerle sızdığını ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün buralardan nasıl temizlendiğini anlatan bir rapor hazırladı. Örgütün uzun yıllar boyunca ‘ışık evleri’nde yetiştirip beynini yıkadığı gençleri yargı, Emniyet, TSK, MİT, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlara yerleştirdikleri aktarılan raporda, “Yargıyı araç olarak kullanan FETÖ’nün, hedefleri siyaseti dizayn etmek, toplumu kontrol altına almak, hükûmeti yıkmak ve kendi amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir siyasi düzen tesis etmektir” tespitleri yer alıyor.

Rapora göre 2010 Anayasa değişikliğinden sonra FETÖ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu (HSYK) ele geçirdi. Bu aşamadan sonra FETÖ istediği yargı kararını aldıracak güce ulaştı. Ardından örgüte boyun eğmeyen veya farklı düşünenleri hedef hâline getirdi. Haklarında yargı kararları alındı, operasyonlar yapıldı. Başta TSK olmak üzere devlet kurumlarındaki FETÖ üyesi olmayanlar tasfiye edildi.

17-25 Aralık darbe girişimi döneminde FETÖ’nün Emniyet’teki operasyonel ve istihbarat birimlerinde yüzde 90 oranında kadrolaştığı kaydedilen raporda şu ifadeler dikkat çekiyor: Aynı dönemde 81 il emniyet müdüründen 75’i FETÖ üyesiydi. Ankara Polis Koleji öğrencilerinin yüzde 50’sine yakını FETÖ ile bağlantı hâlindeydi. FETÖ, MİT’e sızma faaliyetinde de bulundu. Ancak MİT’e diğer güvenlik birimlerine olduğu kadar kapsamlı sızamadı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT ile ilişiği kesilen FETÖ üye sayısı 500’den fazla.

FETÖ 1986’dan itibaren askeri liselere giriş sınavı sorularını elde etmesiyle TSK’yı ele geçirmeye başladı. FETÖ ayrıca, kurmaylık sınav sorularını da çaldı ve üyeleri hızla üst rütbelere tırmandı. Baskı, mobbing ile kendi üyesi olmayanları emeklilik ve istifaya zorladı.

FETÖ bunları hesaba katmamıştı: Darbenin kırılma anları Darbeye aylar öncesinden hazırlanan FETÖ, 15 Temmuz gecesi beklemediği gelişmeler karşısında unutulmayacak bir hezimet yaşadı.

Çavuşoğlu: FETÖ ile dünyanın her köşesinde mücadele ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ ile dünyanın her köşesinde mücadele etmeye devam edeceğini ifade ederek, “İçeride ve dışarıda birliğimizi koruduğumuz müddetçe yolumuz da bahtımız da açık olacaktır” dedi.