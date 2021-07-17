Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Holding, 2 gün önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun, dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) olduğuna ilişkin 'post' ve haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Holding tarafından yapılan açıklamada, "Dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding CEO'su olduğuna ilişkin post ve haberler doğru değildir. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.

KARARNAME İLE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevinden alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu'nun yerine vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Boğaziçi Rektörü Melih Bulu görevden alındı Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. YÖK Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığını duyurdu.