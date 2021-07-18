Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü yakınlarında Mahmut Y. (44), idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir eden Turan Aytekin’in kullandığımotosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Aytekin birkaç metre savrulduktan sonra yola düştü.

Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Aytekin yaralı olarak Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aytekin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AHMET AYTEKİN'İN OĞLU

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Aytekin’in, nüfus oranı az olduğu için kapatılan Atlıhisar Beldesi’nin eski Belediye Başkanı Ahmet Aytekin’in oğlu olduğu öğrenildi.

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