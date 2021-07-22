Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağılığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlanırken güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da devam ediyor. Sınır hattının daha güvenli hâle getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi, 103 elektro optik kulenin yapım çalışmaları da sürüyor. Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti de yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve aktif gözetleme imkânına kavuşturulması hedefleniyor.

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle zaman zaman İran üzerinden sınırına gelenlerin Türkiye'ye geçişlerine müsaade etmediklerini vurgularken güvenlik duvarının tamamlanmasıyla hududun daha güvenli hâle geleceğini belirtti.

Sınırın sıfır noktasında duygulandıran diyalog Milli Savunma Bakanı Akar, Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı. Vatan nöbetinde bayramı geçiren askerler ile Bakan Akar arasında geçen diyalog ise duygusal anlar yaşattı.

Suriye sınırına 'güvenlik duvarı' Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak’ın Suriye sınırında yapımına başlanan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki güvenlik duvarı tamamlandı.