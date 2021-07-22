Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından uyarılarına devam ediyor. Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede en güçlü silah olan aşıya davetini bir kez daha yineledi. Bakan Koca, aşı ve tedbirlere uyulmamasının kısır döngü oluşturacağını ifade etti.

"AKSİ KISIR DÖNGÜDÜR"

Bakan Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!

21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan günlük koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Covid-19 testi yapıldı, 8151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4946 oldu.

21 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 70 bin 210, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 306 bin 826 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64 milyon 48 bin 138'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 764 bin 253, Ankara'da 5 milyon 201 bin 436, İzmir'de ise 4 milyon 314 bin 401 doz aşı yapıldı.

Bakan Koca'dan 'kalıcı çözüm' açıklaması Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede kalıcı çözümün, aşıyla kazanılacak bağışıklık olduğunu söyleyerek iki doz aşı yapmaya davet etti.

21 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca günlük tabloyu paylaşırken kritik uyarılarda bulundu. Tabloda vefat sayısında düne oranla artış var.