Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Artvin’in Arhavi ilçesinde Murgul Deresi’nin taşması sonucu sanayi sitesinde bulunan 14 iş yerine su basarken, iki köprü yıkıldı, dere tahkimat duvarları çöktü, içme suyu boruları hasar gördü. Sel felaketinin ardından Bakan Soylu, ilçeye gelerek incelemelerde bulunup selden zarar gören esnaflara “Geçmiş olsun” dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi. Bakan Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından yine selden zarar gören Rize’nin Fındıklı ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.



Artvin sele teslim: İlçe merkezi adeta göle döndü Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile adeta göle döndü.



Tekirdağ'da sel felaketi, 2 çocuk öldü Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü. Çıkan sel mahallede oynayan iki çocuğu kaptı, cesetleri 400 metre ilerde bulundu.