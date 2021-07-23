Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında olduklarını hatırlatan Şentop “Bu özel senede Türkiye olarak Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşmasını samimiyetle temenni ediyoruz” diye konuştu. Şentop, Afganistan’daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirterek “Bu hassas süreçte yürütülecek her türlü diyalogda Afgan halkının güvenliği, Türkiye için her zaman olduğu gibi en öncelikli mevzuların başında gelecektir” ifadelerini kullandı. Rahmani de “Türkiye’nin, Kâbil Havaalanı’nın korunması için yaptığı bütün girişimleri destekliyoruz. Bize göre Türk Silahlı Kuvvetleri diğer ülkelere karşı daha güvenli bir şekilde koruyacaklar, buna inanıyoruz. Afganistan Meclisi olarak Türkiye’nin yanındayız” diye konuştu.

70 bin Afgan için yeni vatan: Guam ABD; Irak ve Suriye’de kendisi için çalışan ancak öldürülme tehlikesi olan 100 bin kişiyi taşıdığı Guam’a bu defa Afganistan’da birlikte çalıştığı 70 bin Afgan ve ailesini yerleştirecek.