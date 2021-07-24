Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, daha kuvvetli bir virüsle karşı karşıya olunduğunu bunun için dördüncü dalganın gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akhan “İkinci dozların önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onları hızlıca olmamız gerekiyor. Bunları yapmazsak dalga yükselebilir. Sayılar zaten belli bir artış trendine girdi. Devamı da gelebilir bunun. Üstelik bununla baş edemezsek sonra daha çok zorlanırız. Çünkü yayılmasına izin vermiş oluruz” dedi.

AŞISIZLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

Akhan, aşı olmayanların daha büyük risk altında olduğunu da belirterek “Aşılılar virüsü taşıyor olabilir, bulaştırabilir. Onlarda çok fazla semptom olmayabilir. Onlardaki durumu tahmin etmek zor olabilir. Çünkü onlar geçirseler de hafif geçireceklerini düşünüyoruz, aşısızlarda gelirse Delta gelecek. Daha hızlı enfeksiyonu başlatacak” diye konuştu.

Covid-19'da delta etkisi: Vakalar 10 günde 2 kat arttı Türkiye'de son verilere göre, 10 Temmuz'dan bu yana Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oranın, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldiği görüldü.

Delta varyantında en şanssız yaş grubu belli oldu Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaya devam ederken, yayınlanan son verilere göre Delta varyantı en çok 50 yaş ve altını etkiliyor.