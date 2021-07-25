Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ofis, çocuklarla ‘ailece’ kaliteli vakit geçirmenin önemli olduğunu vurguladı. Yine sosyal medya kullanımı konusunda da bazı uyarılar yapıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi, ailelerin çocuklarının sosyal medya davranışlarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ederek “Özellikle beden mahremiyetlerini, kendi özel bilgi, belge ve görüntülerini paylaşmamaları gerektiğini öğretin” dedi. Ailelerin, çocuklarının sosyal medyadan veya dijital oyunlardan tamamen uzaklaşmalarını beklememeleri gerektiğini vurgulayan Ofis “Dijital oyunları beraber oynayarak çocuklarınızla vakit geçirin. Onları fiziksel aktiviteler yapmaları için teşvik edin. Bu sayede ekran önünde geçen süreyi de azaltmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

Pandemide tablet, akıllı bileklik ve harddisk aldık Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji ürünleri satış rekorları kırdı. Avansas.com’un raporuna göre 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve harddisk satıldı.

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