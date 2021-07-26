Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi Köprüsü bayramda geçiş rekoru kırdı, açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geldi. Bakan Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.



Kırıkkale'de bayram bilançosu: 2 milyon araç geçti Türkiye'nin kilit noktasında olan Kırıkkale, Kurban Bayramı'nda araç akınına uğradı. Bölgede geçen bayramlara nazaran yüzde 40 daha fazla trafik yoğunluğu yaşandı.



Osmangazi 'garanti'yi aştı Muhalefetin, Yap-işlet-Devret (YİD) modeliyle ve devletin kasasından para çıkmadan yapılan köprülerde işleticiye ‘geçiş garantisi’ verilerek zarar edildiği iddiası çürütüldü.

