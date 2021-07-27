Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından güzel haberi paylaştı.

TURUNCU KATEGORİYE GEÇİŞ

"Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim"

Bakan Koca'dan aşı ve tedbir çağrısı Sağlık Bakanı Koca, tedbirin elden bırakılması ve aşının ihmal edilmesi durumunda, salgının beklenenden çok daha fazla uzayacağını söyleyerek dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Koca: Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kontrolü ele alalım." ifadelerini kullandı.