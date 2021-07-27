Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

ÇATIŞMADA İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.