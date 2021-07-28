Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu. Başsavcılığın, Özcan hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

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"YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA ÜCRET ALACAĞIZ"

2019 yılında Bolu Belediye Başkanlığı görevine gelen Tanju Özcan'ın ilk talimatı 'Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin' olmuştu. Göçmenlere karşı acımasız tavırlarıyla bilinen Başkan Özcan, yine tartışmalı bir karara imza attı. Özcan, özellikle Suriyelileri hedef alarak "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar, iş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bunun üzerine yeni tedbirler almaya karar verdik. Abonemiz olan yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. 'Bu misafirlik uzadı artık' diyoruz. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin" dedi.

"BANA 'FAŞİST' DİYECEKLER, UMURUMDA DEĞİL"

Kendisine yapılacak tepkileri umursamadığını belirten Özcan, "Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar (Suriyeliler). Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek, birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana 'faşist' diyecekler, hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikâyetleri her gün alıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li başkandan ayrımcı karar: Göçmenlerden 10 kat fazla vergi alacak CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine göçmenleri hedef aldı. Başkan Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıkladı. Onun bu tutumu vatandaşlardan tepki aldı.