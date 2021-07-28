Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok yerinde peş peşe orman yangınları yaşanırken bir haber de Ankara'dan geldi. Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına bir kişi yalşaitı. Ardından buradaki otları tutuşturdu. Alevler kısa süre içinde kışlaya sıçradı. Kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Olayda kışla içindeki 6 ağaç zarar gördü.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞ

Öte yandan, 28 yaşındaki şüpheli K.Ü.Y'nün sosyal medyadan devlet büyüklerine hakaretler ettiği, onlar adına sahte hesaplar açtığı tespit edildi. Ayrıca terör örgütü PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği belirlendi. Daha önce de Polatlı'da benzer şekilde yangın çıkarmaya çalıştığı ve yakalndığı öğrenildi.

Bir kötü haber de Adana'dan! Yangın büyüyor, evler boşaltılıyor Antalya Manavgat'ın ardından bir acı haber de Adana Kozan'dan geldi. İlçede çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor.