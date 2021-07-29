Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sularında yangın çıktı. Ardından bölgeye Kilis, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve ilçelerden destek ekipler gönderildi. Bunun yanı sıra askerler ve vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çabalar sonrası alevler, 5 buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Ekipleri soğutma çalışması sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Yangın oteli sardı, müşteriler deniz yoluyla tahliye ediliyor Ciğerimiz yanıyor! Türkiye'yi kahreden yangınlar devam ediyor, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde alevler otel bölgelerine doğru ilerledi. İşletmeler müşterilerini deniz yolu ile tahliye etmeye başladı, işte son durum...