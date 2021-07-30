Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanların eski haline dönüştürülmesi adına 5 milyon liralık bir bağış yapacaklarını duyurdu.

"DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

THK: 20 hava aracı yangınlara müdahalede bulunuyor Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu bildirildi.

Adana Kozan ve Aladağ'daki yangınlara müdahale sürüyor Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangınlara havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Soma'daki yangın kontrol altına alındı Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçradı. Bölgeden gelen son bilgiye göre; Kuyucak ve Güvercinlik'teki yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.