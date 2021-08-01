Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ta çarşamba günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarından 3'ü kontrol altına alındı. Yangının başladığı ilk noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi'ni alevler yok etti. Yerleşik yabancıların da yaşadığı mahalledeki bütün evler kullanılama hâle geldi. Daha önceden restore edilmiş taş ve ev ahşap evlerin de yıkıldı. Savaş bölgesini andıran mahallenin bu görüntüsü felaketin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Manavgat ve Marmaris uzaydan görüntülendi Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi.

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi Son dakika haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.