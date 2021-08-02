Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik kesintisi ile ilgili son dakika haberleri geliyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri yaşanıyor.

İSTANBUL, İZMİR, KONYA, GAZİANTEP...

Yangın ve teknik arıza kaynaklı olduğu düşünülen elektrik kesintileri yurdun geneline yayılmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay gibi birçok ilde 'elektrik kesintisi' yaşandığını bildiriyor.

KESİNTİLERİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İNTERNET SİTELERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi sitelere erişim sağlanamıyor.

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