Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, bazı kesimler yalanlarla kirli bir operasyon yapmaya çalışıyor. Onlarca yalanı sosyal medyada paylaşan provokatörler, son olarak yaşlı bir kadının evinin önünde yatağına yatarken görüldüğü fotoğrafla “vatandaş yalnız kaldı” , “devlet vatandaşa yardım edemiyor” yalanlarını devreye soktu. AFAD yetkilileri yaşlı kadını ve kızını kaldıkları evde ziyaret etti. Fotoğraftaki yaşlı kadının kızı annesini kendisinin oraya yatırdığını ve 10 dakika kaldıktan sonra tekrar evlerine geri getirdiklerini söyledi. “Ben annemi vermem. Benden başka kimsesi yok” diyen yaşlı kadının kızına AFAD yetkilisi, “Devletimiz sizlerin yanında. Biz sizlere hizmet etmek için buradayız. Sizleri mağdur etmemek için elimizden gelen tüm imkânları seferber edeceğiz. Ben konteyneri akşam üzeri buraya koyduracağım” dedi. Bunun üzerine yaşlı kadının kızı, “Devletimiz de milletimiz de bizi hiç aç ve açıkta bırakmadı. Hepsine minnetarız” diye konuştu.

CHP’Lİ VEKİLDEN YENİ YALAN!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Hırvatistan’tan yardıma gelen uçakların Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarıyla aynı olduğunu iddia etti. Antmen, “Hırvatistan’dan gelen yangın söndürme uçağı, 40’ıncı dakikada 5’inci kez su almaya gitti. Her seferinde 5 tona yakın su taşıyan ve alevlere boşaltan uçak, THK’nın çürümeye terk edilen uçakları ‘Ateş Kuşları’ ile aynı model” paylaşımında bulundu.



CHP’li Antmen paylaştığı yanlış bilgiyle, THK uçakları üzerinden hükümeti hedef aldı. Oysa CHP’li vekilin paylaştığı bilgi yanlış. Hırvatistan’dan gelen uçak 1995 model CL-415 ve hizmet verebilir durumda. THK’daki uçak ise artık uçamayan 1960 model CL-215. CHP’li vekiller, bu paylaşımla bir kez daha kamuoyunu yanıltmaya kalkıştı.

Hem yangınla hem yalanla boğuşuyoruz Yangın bahanesiyle nifak tohumu ekenlere tepki gösteren Bakan Soylu, "Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalan! 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor" dedi.

Gana Camii yalanına tepki STK’ların Gana’ya yaptırdığı 17 bin kişilik camiyi hedef alan provokatörler “Camiye var, yangın uçağına para yok” diyerek kara propaganda yaptı. Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Arıtürk “Devletimizin büyük destekleri oldu ancak tek bir kuruş almadık” dedi