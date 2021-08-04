Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) derlediği güncel bilgiye göre, İstanbul dün 3 milyon 404 bin metreküp su kullanımıyla rekor kırdı. Söz konusu seviyenin tüm zamanların en yükseği olduğu kaydedildi.

SU MİKTARI 574,59 METREKÜP

Su miktarı 4 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,83, Terkos'ta yüzde 72,46, Sazlıdere'de yüzde 36,17, Alibey'de yüzde 37,55, Büyükçekmece'de yüzde 61,15, Ömerli'de yüzde 94,04, Darlık'ta yüzde 68,47, Elmalı'da yüzde 82,3, Kazandere'de yüzde 33,12 ve Pabuçdere'de yüzde 17,59 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 574,59 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 420,49 milyon metreküp oldu.

SON 10 YILIN VERİLERİ

Barajlardaki doluluk oranı, 4 Ağustos tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 77,04, 2012'de yüzde 68,8, 2013'te yüzde 68,61, 2014'te yüzde 18,76, 2015'te yüzde 76,93, 2016'da yüzde 60,75, 2017'de yüzde 69,78, 2018'de yüzde 71,8, 2019'da yüzde 67,08, 2020'de ise yüzde 56,04 olarak gerçekleşti.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, bu yıl bu miktar 2,87 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Verilere göre, sıcaklıkla doğru orantılı İstanbul'da su tüketim miktarı arttı. İstanbul’ a 2020 yılında verilen suyun ortalaması 2 milyon 933 bin metreküp iken artan sıcaklarla su tüketimi ortalamanın 471 bin metreküp üzerine çıkarak dün 3 milyon 404 bin metreküp su oldu. Bu rakam bugüne kadar ölçülen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul'da su sıkıntısının yaşanmayacağını bildirdi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, son günlerde İstanbul'daki içme suyu barajlarından görüntüler eşliğinde su sıkıntısı yaşanabileceği yönünde haberlerin basında yer aldığı belirtilerek, "Yakın gelecekte İstanbul ilimizde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir" açıklaması yaptı.

İstanbul'da suya 12,6 zam yapıldı Yüzde 35 olarak teklif edilen zam oranı, AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine yüzde 12,6’ya çekildi