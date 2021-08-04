Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Milâs'ta orman yangınıyla mücadele sürüyor. Havadan, karadan ve denizden alevlere müdahal edilirken çalışmalara askerî helikopter de katıldı. Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Jandarmanın yeni başarısı tarihimizde bir ilk. Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milâs'ta yangın söndürme filosuna katıldı" dedi. Bakan Soylu, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.

Milasta alevler termik santrale sıçradı, sirenler çalıyor Muğla, Antalya, Isparta, Aydın, Hatay ve Denizli'de alevlerle mücadele devam ediyor. 33 ilde 167 yangın ise kontrol altına alındı. Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Şu anda bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor. Terminale yakın olan Ören boşaltılıyor