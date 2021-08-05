Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve tayin dosyaları ele alındı. Toplantıda alınan kararlara göre, TSK’nın komuta kademesinde sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığında değişiklik yaşandı.

Yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekli edilirken Dündar’dan boşalan Kara Kuvvetlerini Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresi YAŞ kararıyla ikinci defa bir yıl daha uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığı için bir yıl daha görevine devam etmesine karar verildi.

GENERAL SAYISI 266'YA ÇIKTI

YAŞ kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 itibariyle 266’ya yükseltildi. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi" dedi.

O AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

Askerî üniformanın üzerine giydiği sarık ve cübbe ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan ve kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı da YAŞ karaları kapsamında emekliliğe sevk edilen amiraller arasında yer aldı. Sarı, Millî Savunma Bakanlığı’nın Yüksek Disiplin Kurulu’nda soruşturma başlatıldıktan sonra görevden alınmıştı.

DARBE SONRASI ORGENERAL OLDU

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 2003'te tuğgeneral, 2007’de tümgeneral, 2012’de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi eden Avsever 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.

YAŞ kararları açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı sona erdi. YAŞ'ta alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İbrahim Kalın açıkladı.