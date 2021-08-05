Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin birçok bölgesinde orman yangınları devam ederken Hatay’ın Samandağ ilçesinde konser rezaleti yaşandı. PKK ile birlikte katledilen ormanların faillerinden Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın yakın arkadaşı Türkiye düşmanı Suriyeli şarkıcı Ali Deek, Samandağ’da Ray ve Koçak ailelerinin düğününde sahne aldı. CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir’in de katıldığı düğün, bir anda terör örgütü yandaşlarının şovuna dönüştü. Konserde, Nusayri asıllı Ali Deek ve izleyenlerin başta Suriye kasabı Beşar Esad, Mihraç Ural ve Acilci teröristler lehine slogan attığı bazı anlar video kayıtlarına yansıdı. Terör destekçisi Suriyeli şarkıcı, sahnede “Biz buradayız Erdoğan nerede?” küstahlığında bulundu. Rezalete CHP’li milletvekilleri alkış tuttu.

YANGINA KARŞI ŞARKI SÖYLEYİP EĞLENDİLER

Suriyeli aktivist Muhamed Raşid, 3 Ağustos’ta Hatay dâhil bir çok bölgede ormanların yandığı esnada şahit olduğu olayın tüyler ürpertici olduğunu söyledi. Gazetemize skandalı anlatan Raşid “Şarkıcı Ali Deek Suriye’de fanatik mezhepçi ve Sünni düşmanı kimliği ile bilinir. Her fırsatta Türkiye aleyhtarı ifadeler kullanır ve müthiş bir Esad destekçisidir. O gece gördüğümüz şey konserden çok terör zirvesi gibiydi. Sahnede şarkı söyleyen kişi sürekli Beşar Esad ve Türkiye düşmanı teröristlere methiyeler düzdü. Ona birçok kişi de katıldı ve Türkiye aleyhinde sloganlar da atıldı. Samandağ’da önceki gece gerçek anlamda bir skandala tanıklık ettik” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE NASIL GİRDİ?

İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtı süreçlerinde Türkiye’ye ağır hakaretlerde bulunan şarkıcı Ali Deek’in yurda nasıl girdiği ise merak konusu. Türkiye aleyhine 30 yılı aşkın süredir faaliyet yürüten Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın yakın arkadaşı olan Ali Deek, Türkmendağı’nın işgal sürecinde de bölgeye gelerek Mihraç Ural çetesine destek vermişti.

CHP'Lİ BAŞKAN DA DAVET ETTİ

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın bir araya geldiği Ali Deek’i ekim ayında Atatürk Parkının açılışına davet ettiği belirlendi.

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Erdoğan'dan Suriyeli mülteciler mesajı: Katillerin kucağına atamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamalarına "Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar 'elaman' diliyorlar. Bu 'elaman' dileyenlere 'Hadi geldiğiniz yere dönün' diyemeyiz" şeklinde cevap verdi.