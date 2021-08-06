Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dokuz günde 44 ilde 204 orman yangını çıktı. Bunlardan 13'ü sürerken 191’i kontrol altına alındı. Yangının devam ettiği yerlerden biri olan Muğla Milâs'ta önceki akşam yürekler ağza geldi. Alevler, Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santraline dayandı. Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye edildi. Tel örgülere kadar yaklaşan yangın, ana binaya ulaşmadan söndürüldü. On bir saat sonra gelen bu güzel haber ile herkes derin bir nefes aldı.

11 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Santrali işleten Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) "Santralde bir risk unsuruna rastlamadık. Kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisi yok. Bölgeye tekrar enerji verilmesine yönelik çalışmalar sürüyor" denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şunları söyledi: Yangının, santralin ana ünitelerine yönelik herhangi bir ciddi etkisi olmadı. Hem uçaklarla hem de helikopterlerle yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı saha ile ilgilidir. Yangın bu bölgeye ulaşmadı ve kömürlerde bir yanma olmadı. Santral, bölge için kritik öneme sahip. Muğla bölgesini besleyen 630 megavat gücünde bir tesis.

MSB duyurdu! Termik santral sorunsuz şekilde tahliye edildi Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların bölgeden emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun'dan Kemerköy Santrali açıklaması Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir" dedi.