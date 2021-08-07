Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye sesini çıkarmayan sanatçıların yangını söndürmek için seferber olan devlete tepki gösterdiklerini hatırlatan Başkan Gündüz, şunları söyledi:

Türkiye’yi hüzne boğan, ciğerimizi yakan, nefesimizi kesen orman yangınları henüz söndürülemedi. 175’den fazla farklı noktada çıkan yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, diğer birçok noktada çalışmalar sürüyor. Hızla büyüyen yangınların kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine ulaşmaması için başlatılan hava ve kara destekli müdahaleler devam ediyor. Devlet bütün imkânları ile yangınlarla mücadele ederken hükûmet karşıtı sözde sanatçılar da devleti âciz göstermek için elinden geleni ardına koymuyor. Hiç kimse yüce milletimizin gönlünde taht kuran PKK ve FETÖ terör örgütünün korkulu rüyası olan inlerine kadar giren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Emniyet teşkilatımızı ve kahraman jandarmamızı küçümseyemez. Ormanları yakan bebek katili PKK ve yandaşlarına neden bir çift laf etmiyorsunuz acaba. Çürük elmalar mutlaka bir gün kurtlanacak ve yok olup gidecek. Gün, birlik günüdür.

Orman yangınlarında kirli iş birliği Esad rejimi istihbaratı el-Muhaberat ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının, 17 gün önce gizlice bir araya gelerek orman sabotajları için iş birliği yaptıkları belirtildi.