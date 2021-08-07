Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda bulunan Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde yaptığı saray yavrusu lojmana milyonlarca lira harcadığı belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eylül ayında ikametgâh olarak kullanmaya başlayacağı iddia edilen Boğaz’a nazır lojman, tartışma konusu oldu.

Mülkiyeti Robert Kolejinden İBB’ye geçen vakıf arazisinde başkanlık konutu yapıldığı iddia edildi. İHA muhabirleri, Fenerli Türbe Sokak’ta yürütülen çalışmaları drone ile havadan görüntüledi. Alanda bir kış bahçesinin olduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı görüldü. Bahçede havuz olarak tasarlanan büyük bir alanın, daha sonra fonksiyon değiştirdiği tespit edildi.

KENDİM İÇİN DEĞİL!

İmamoğlu tartışmalar üzerine “İBB’nin kendi arazileri vardır, bu binaların kullanımları için kurum karar verir. Bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Lojman yapar” dedi.

Rumelihisarı-Aşiyan Füniküler hattı incelemesi sırasında açıklama yapan İmamoğlu, Rumeli Hisarı’nda bulunan İBB arazisine başkanlık konutu yapıldığı iddialarına ilişkin olarak “Bazı inşaatlarımıza gece girmeye çalışan ajanslar, yan duvarına tırmanıp görüntü almaya çalışan televizyonlar, böyle şeyler duyuyorum. O basına Allah akıl versin diyorum. Var olan Büyükşehir Belediyesinin binaları. Yeni bir bina yapmak yok. Binaları restore ediyoruz. Yaptığımız her şey kamuya aittir, kişiye ait değildir” ifadelerini kullandı.

BOĞAZ SARAY’A SES YOK

Hükûmetin Ankara Beştepe’de yaptığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki konukevini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsı için yaptırmış gibi gösteren CHP medyasının, İBB’nin Boğaz Saray’ına tek kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı çevrelerin “Kendisi için birisi konut yapmaz” demesi samimiyetsizlik olarak nitelendirildi.

İmamoğlu'na tepki: Seçimde verdiği sözleri tutmadı Seçim döneminde 15 müze yapacağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan Tesislerindeki Deniz Canlıları Müzesini yıktı.

İmamoğlu İstanbul’da 115 projeyi durdurdu İBB başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından bütün vaatlerini unutan Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde devreye sokulan otoyol, otopark, kültür merkezi, engelli asansörü, yer altı otoparkı ve pazar yeri gibi onlarca kritik projeyi de by-pass etti.