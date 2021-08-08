Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Son dönemde savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70’leri aşarken, bu alanda yerliliği daha da artırmak için çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, Türk savunma firmalarının tedarik ihtiyacını da yurt içinden yerli ve millî olarak karşılaması için oluşturulan ‘YETEN’ projesi ile dışa bağımlık asgari seviyeye geriliyor.

FİRMA SAYISI 2 BİN 216

Savunma sanayinde alt yüklenici olarak görev alabilecek, yerlileştirilecek, yeni geliştirilecek ürün ve teknolojiler konusunda bilgi birikimini oluşturmak amacıyla başlatılan “YETEN” projesinde, firma sayısı 2 bin 216’ya ulaştı. YETEN üzerinden en iyi veri girişi yapan 3 firma ise Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), Yıldız Led ve HAVELSAN oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) 2020’de firmaların veri girişine açtığı “Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN)” portalında, firmaların yetenekleri yanında, firma, kurum ve kuruluşların finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test alt yapısı gibi bilgileri de toplanıyor. Proje ile savunma ve havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayii ürün ve hizmetin yerli ve millî imalatçılarla azami ölçüde yurt içinden karşılanması amaçlanıyor.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

YETEN Projesi ile TSK’nın ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürününün ve hizmetlerinin millî sanayiinin kaynak ve imkânları ile azami ölçüde yurt içinden karşılanması hedefleniyor. Bu çerçevede yerli ve millî savunma sanayi firmalarının kapasitesinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması, açık teknoloji alanlarının belirlenmesi, sanayii içinden yapay zekâ teknolojisi ile potansiyel firma önermesi yapabilmesi ile teknoloji transferi ve yurt içinde imal edilebilecek olan projelerin üretebilecek firmaların belirlenmesi hedefleniyor.

AKSUNGUR 1000 SAATTİR UÇUYOR

Silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran Aksungur İHA, sahada görev yapmaya devam ediyor. ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. Aksungur’a bugüne kadar üç farklı EOIR Kamera, iki farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi. Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur’un sahadaki uçuşu 1.000 saate ulaştı.

Yerli silahlarımıza ABD basınından övgüler Türkiye’nin insansız hava araçları dünyada birçok yerde konuşulurken bu defa ABD basınının ilgisini çekti. Bir savunma haberleri sitesi, TB3'ün, Türkiye'yi caydırıcı güç yapmaya başladığını yazdı.

Forbes: Türkiye SIHA’da büyük oyuncu Dünya basını Türkiye’nin SİHA başarısını konuşmaya devam ediyor. ABD merkezli Forbes dergisi insansız hava araçlarında Türkiye’nin büyük bir ihracat pazarı oluşturduğunu yazdı.