Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020'den 13 madalya ile dönen Olimpiyat Milli Takımı'nı sosyal medya hesabındaki mesajıyla tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır."





Team Türkiye ekibine teşekkür eden Erdoğan, okçuluk branşında altın madalya kazanan Mete Gazoz, boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, karatede gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın fotoğraflarının, bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan (artistik cimnastik), Hakan Reçber (tekvando), Hatice Kübra İlgün (tekvando), Rıza Kayaalp (güreş), Yasemin Adar (güreş), Taha Akgül (güreş), Ali Sofuoğlu (karate), Merve Çoban (karate) ve Uğur Aktaş'ın da (karate) isimlerinin bulunduğu bir grafiğe de paylaşımında yer verdi.



Olimpiyat kafilesi, yurda döndü Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele eden sporcular yurda döndü. 13 madalya ile olimpiyatlardaki en fazla madalya kazanılan organizasyondan dönen sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.

Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Tokyo 2020, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en fazla sayıda madalya (13) kazandığı oyunlar oldu.