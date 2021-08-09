Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya kaçma hayalleri yine suya düştü. Çeşme Alaçatı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheli gördükleri bir yelkenli teknenin peşinden gitti. Tekneye iyice yaklaşan ekipler, içerisinde mülteciler olduğunu gördü. Karaya çekilen tekneden tam 100 göçmen çıktı. Yabancı uyruklu şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarma ise organizatörlerin peşine düştü.

Mültecileri dövüp sınıra bırakıyorlar Ülkelerindeki savaştan kaçıp yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelen Afganlar, İran’da karşılaştıkları insanlık dışı muameleyi anlattı. Mülteciler “Paramızı ve telefonlarımızı alıp ateşe verdiler. Ekmek bile vermediler. İran askerleri bizi dövdü, bir arkadaşımızı öldürdüler” dedi.

Çanakkale açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 63 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.