Milli maçlar ne zaman? Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya maç tarihleri açıklandı

Milli maçlar ne zaman merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir mücadeleye daha çıkmaya hazırlanıyor. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü sınavını deplasmanda Bulgaristan karşısında verecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takım aday kadrosu açıklanırken, futbolseverler de büyük heyecanla Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya maç tarihlerini bekliyor.

Milli maçlar ne zaman oynanacak belli oldu! Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya maç tarihleri ve saatleri duyuruldu. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak. 

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

04 Eylül 2025 / 19.00 - Gürcistan 2-3 Türkiye

07 Eylül 2025 / 21.45 - Türkiye 0-6 İspanya

11 Ekim 2025 / 21.45 - Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14 Ekim 2025 / 21.45 - Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

15 Kasım 2025 / 20.00 - Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18 Kasım 2025 / 22.45 - İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak. Mücadele Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TV8 ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİ ARA BAŞLADI MI?

Süper Lig’de milli ara 5 Ekim 2025 Pazar günü oynanan maçların ardından başladı. Ligde 8. hafta tamamlanırken 9. hafta karşılaşmaları 18 Ekim 2025’te Konyaspor - Kocaelispor maçıyla başlayacak.

