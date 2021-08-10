Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrımeşru sözde bir temsilciliğinin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrılarak protesto edildiğini ve izahat istendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden Avusturya Başbakanı Kurz'a cevap: Muhafızın değiliz Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Türkiye, Afgan mülteciler için daha uygun" sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç sert çıktı. Bilgiç "Türkiye, yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek. Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağız" dedi.

Dışişleri'nden Yunanistan'ın Türk okulları kararına sert tepki Dışişleri Bakanlığınca Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatması hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz" denildi.