Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında 2019’da helikopterlere entegre edilecek, lazer tabanlı aktif bir Helikopter Engel Tespit Sistemi’nin (HETS) geliştirilmesi için sözleşme imzalandı. HETS, ilk kez 17-20 Ağustos’ta düzenlenecek 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenecek.

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, helikopterlerin özellikle alçak uçuş yaparken güvenli seyrini tehdit eden pek çok engelle karşılaştığını söyledi.

TESTLER BAŞLIYOR

Bu engellerin yüksek gerilim hatları, meteorolojik şartlar ya da birtakım yapay ve doğal engeller olarak özetlenebileceğini belirten Cankara “Ne yazık ki bu engeller yüzünden her hafta dünyada en az 2 helikopter ciddi kaza tehlikesi atlatıyor. Ülkemizde 1990’dan bu yana 40’a yakın helikopterimizi kaybettik ve askerlerimiz şehit oldu” dedi.

Havacılık endüstrisinin son yıllarda bu engelleri zamanında tespit edip pilota gösterebilen sistemler üzerinde yoğun çalışmalar yaptığını vurgulayan Cankara, şöyle konuştu: “Önümüzdeki aydan itibaren Kara Kuvvetlerimize bağlı helikopterlerde uçuş testlerine başlıyoruz. Lazer teknolojisi kullanan sistem öncelikle Sikorsky’lere entegre edilecek. Bu sistemle 1500 metreden çevredeki engelleri tespit edebiliyoruz. 900 metreden ise elektrik tellerini algılayabiliyoruz.”

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