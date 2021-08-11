Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle sel altında kaldı. Özellikle Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması ile ilçenin bir bölümü sular altında kaldı.

BAKAN SOYLU AFET ALANINDA

Edinilen bilgiye göre yaşanan sel felaketinde çok sayıda ölü ve kayıp vatandaş olduğu öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, felaketini öğrenir öğrenmez Bozkurt ilçesine intikal etti ve vatandaşlar ile bizzat ilgilendi. İlçede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, hala afet alanında yer alarak çalışmaları bizzat koordine ediyor.

VATANDAŞ GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

Sel olayının hemen akabinde bir arama kurtarma helikopteri sevk edilen bölgede hala AFAD ve JAK Timleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 112 ve UMKE ekipleri de vatandaşların sağlık durumunu sürekli kontrol ediyor. Öte yandan birçok vatandaş sular altında kalan evlerinde kurtarılmayı beklerken, bir çok vatandaş da geceyi dışarıda geçiriyor.

Karadeniz sele teslim! Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ile birlikte birçok şehirde sel ve su baskınları görülürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Felaketlerde pek çok ev, iş yeri ve araba zarar görürken Kastamonu'da bir ve Bartın'da iki kişi hayatlarını kaybetti.

Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.