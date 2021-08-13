Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Rize, Arhavi, ondan önce Dereli'de sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ama benim gördüğüm en ağır sel felaketi burada. Şu ana kadar hem etkililik alanı hem de şiddeti açısından.

Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de bir kıyas olarak o saatten bu saate kadar hep arama kurtarma çalışmaları yaptık ve kendi zihnimde 5 Dereli gibi bir rakam çıkardığımı söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli bir süreç var burada. Etki alanı geniş, aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.

Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta var; burada aileler, bebekler var. Akşam saat 8'e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama arama kurtarma ekiplerimiz bu gece çalışmalarına devam ediyorlar.

Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5'e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır: Vatandaşımızı mağdur etmeyin. Vatandaşımızın herhangi bir endişesi olmasın. Devlet buradadır. Ayni ve nakdi yardımlar AFAD üzerinden aktarılacak. Burayı yalnız bırakmayacağımızı, bu hasarların, karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Bu tip felaketler olduğu zaman hemen bir değerlendirme yapılıyor, orada herhangi bir santral varsa HES patladı deniyor. Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok.

HES'İN PATLADIĞI İDDİASINA YALANLAMA

Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın. Ama maalesef burada son günlerde çok yapılıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler, vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok."

BAKAN KURUM: VATANDAŞIMIZIN YARASINI HIZLI BİR ŞEKİLDE SARACAĞIZ

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Arama kurtarma çalışması yaptığımız, aradığımız vatandaşlarımız var. Arife teyzemizi arıyoruz. 1 vatandaşımız kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

İnşallah önümüzdeki günlerde hızlı şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarıyor olacağız. Kastamonu-Bozkurt'taki afet Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hızlı şekilde altyapı hasar tespitlerini başlattık.

Erdoğan meydana gelen sellerin bilançosunu açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

TSK'dan sel bölgesine yardım: 80 kişiyi kurtardılar Mehmetçik, Batı ve Orta Karadeniz'deki sel felaketinin yaşandığı bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 6 helikopter sel bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

SELİN VURDUĞU YERDE DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Kastamonu’da iki gün önce etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından birçok ilçeyi sel vurdu. Sel sularının altında kalan Karadeniz kıyısındaki Bozkurt ilçesi, selin dehşetini en çok yaşayan ilçe oldu. Dün sabah saatleri itibari ile sel sularına teslim olan Bozkurt’ta yağışın durmasının ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yağışın çekilmesi ile birlikte kent merkezindeki sel suları birçok sokak ve caddede çekildi. Sel sularından geriye ise balçık içinde kalan ve üst üste binen araçlar ile dükkanları dolduran kalas yığınları kaldı.

Bozkurt ilçesinin birçok sokakları savaş alanına döndü. Sokaklarda ters dönen araçlar, dükkanları dolduran balçık ve kalas yığınları ise dehşeti gözler önüne serdi. Ekipler ise bir yandan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan ise enkaz kaldırılması ve ev ve iş yerlerini basan suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.