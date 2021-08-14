Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilen bilgilere göre ilk cinayetin Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 31 Ağustos 2015 günü işlendi. Hamallıkla geçimini kazanan 51 yaşındaki Şeref Alkan, sabah saatlerinde kapısının önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRIYA UĞRADI

Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Şeref Alkan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Adana Numune Eğitim Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Polislere ifade veren Alkan, kendini vuran kişinin ismini söylemeyip “İntikamımı ben alacağım” dedi. Ancak Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Alkan’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verilirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, katili bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Alkan’ın arkadaşı olduğu, o günde birlikte içki içtikleri öne sürülen Eyüp Alyakut gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulamaların ardından 8 Ocak 2016 günü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

KIZ KAÇIRMAKTAN TUTUKLANDI

Şeref Alkan’ın arkadaşı Alyakut, 11 Ocak 2016 günü arkadaşı S.B. ile birlikte eski sevgilisi olan 16 yaşındaki S.C.’yi okul önünden zorla kaçırdı. Aynı gün içerisinde zanlı ve arkadaşı, Adana’da yakalanmıştı. Yakalanan zanlı, kızı zorla kaçırmadığını belirterek “Sevmek ne zaman suç oldu” diyerek tepki gösterdi. 12 Ocak 2016 günü sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı 6 yıl 8 ay ceza aldı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDU

Hapis cezası alan Alyakut, alıkoymak suçundan cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak arkadaşıyla tahliye oldu. Tahliye edilen Alyakut, bir süre sonra da ağır ceza mahkemesinde yargılanarak cinayet davasından 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Zanlının avukatı karara itiraz ederek 12 Ekim 2020 günü suçu işlediği sabit olmadığı için cinayet suçlamasından da beraat etti.

TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Cezaevinden tahliye edilen Alyakut, yaklaşık 1 yıl sonra Hürriyet Mahallesi’nde 12 Ağustos 2021 günü tabancayla vurularak öldürüldü. Emniyet ekipleri ise şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, ilk olarak ölen Alyakut’u araştırarak 6 yıl önce adının cinayete karıştığını ve kız kaçırdığını öğrendi. Polis ekipleri çalışmayı genişleterek kaçırdığı kızın ailesinin cinayette bir alakası olmadığını belirledi. Ancak 6 yıl önce ölen şahsın yakınlarının cinayeti işleyebileceğini belirledi. 6 yıl önce ölen Şeref Alkan’ın kardeşi Bayram Alkan ve Şeref Alkan’ın oğlu Eren A. cinayeti azmettirme ihtimalinin olduğunu belirledi.

CİNATETİ İTİRAF ETTİ

Zanlıları sorgulamak için emniyete getiren ekipler, Umutcan E’nin Alyakut’u kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Ancak kimseden emir almadığını ya da para için Alyakut’u öldürmediğini söyledi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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