Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün gerçekleşen ve 8 kahramanın hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın uçağının, Kahramanmaraş'taki yangını söndürmek için Arslantaş Barajı’ndan su aldığı anlar kaydedildi.

UÇAK RUSYA'DAN KİRALANMIŞTI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5’i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

BARAJDAN SON EKZ SU ALDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Uçağın düşmeden hemen önce Arslantaş Barajı’ndan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından çekilen ve İhlas Haber Ajansı’na gönderilen görüntülerde uçağın barajdan suyu alarak yangına müdahale için tekrar havalandığı görülüyor.

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı uçakta bulunan 3'ü Türk tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.